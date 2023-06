Manchester City dégaine une première offre pour Declan Rice !

La suite après cette publicité

Il allait forcément être convoité après une saison de cet acabit. Capitaine exemplaire d’un West Ham laborieux en Premier League mais auréolé en Ligue Europa Conférence, Declan Rice dégage une sérénité et un éventail d’atouts qui en font l’un des meilleurs milieux de terrain sur le marché cet été. D’autant plus qu’il dispose d’un bon de sortie de la part de ses dirigeants. A l’instar de ces qualités sur le terrain, sa liste de courtisan est toute aussi longue. Souvent cité du côté du Bayern Munich où Thomas Tuchel est fou de son profil, il semblerait pourtant que son avenir s’inscrive plus de l’autre côté de la Manche qu’outre-Rhin. Depuis de nombreuses semaines, c’est même Arsenal qui tenait la corde.

Après avoir cru pendant de longues semaines être en mesure de remporter la Premier League face à l’ogre Manchester City, les Gunners ont finalement été surclassés en fin de saison, devant se contenter d’un simple retour en Ligue des Champions six ans après leur dernière participation. Et à l’approche du retour des joutes européennes, l’état-major londonien sait qu’il devra renforcer son effectif qui risque d’être très dégarni dans l’entrejeu avec les probables départs de Granit Xhaka et Thomas Partey. Pour pallier aux carences à venir de ce chantier prioritaire, Arsenal avait ainsi ciblé Declan Rice pour renforcer son milieu de terrain.

Mais voilà, tout risque encore de partir en lambeaux pour les Gunners. Comme nous vous le relayions il y a quelques jours, Manchester City est prêt à contrecarrer les plans des pensionnaires de l’Emirates Stadium en attirant Rice comme l’avait fait Chelsea cet hiver sur le dossier Mudryk. Epouvantail absolu des ouailles de Mikel Arteta - et d’une bonne partie de l’Europe après avoir glané leur première Ligue des Champions le 10 juin dernier - les Skyblues ont entamé un sprint pour empêcher le natif de Londres de filer dans le nord de sa ville natale et aurait ainsi soumis leur première offre aux Hammers ce lundi.

D’après les indiscrétions obtenues par The Athletic, cette proposition s’articulerait autour d’une base de 93 millions d’euros auxquels il faudrait éventuellement ajouter 12 millions de bonus. Un joli pactole de 105 millions d’euros proposé à West Ham qui avait refusé une offre du même montant en provenance d’Arsenal il y a quelques jours. Pour rappel, les récents champions d’Europe estimaient que leur capitaine valait 116 millions d’euros. Un montant pharaonique qui pourrait être revu à la baisse d’autant plus qu’il ne reste plus qu’un an de contrat à l’international des Three Lions. Peut-être qu’entre champions d’Europe, une ristourne sera plus facile à réaliser…