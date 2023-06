West Ham rembarre Arsenal pour Declan Rice

C’est un dossier qui risque de traîner en longueur. West Ham ne lâche rien pour son milieu de terrain Declan Rice. Ce dernier a beau vouloir changer d’air, il est pour l’instant soumis au bon vouloir de ses dirigeants. Et ces derniers viennent de repousser l’offre de 105 M€ formulée il y a quelques heures seulement par Arsenal, comme révélé par Skysports.

La suite après cette publicité

Les Gunners ont fait de l’international anglais de 24 ans leur priorité sur le mercato estival, d’autant plus que les deux titulaires Granit Xhaka et Thomas Partey sont annoncés sur le départ. La volonté de West Ham est de faire de Declan Rice le plus gros transfert de l’histoire de la Premier League. Cela s’annonce tendu !

À lire

Arsenal : une offre faramineuse proposée à West Ham pour Declan Rice