Manchester United doublé par Newcastle pour Amadou Haidara ?

Les semaines passent et la situation se tend à Manchester United ! Septièmes de Premier League, les Mancuniens déçoivent dans le jeu et le climat dans le vestiaire n'est pas idéal. Alors pour tenter de se refaire la cerise, les Red Devils comptent bien profiter de ce mercato hivernal, notamment pour renforcer certains secteurs de jeu défaillants depuis le début de la saison. Dans cette optique, le board de United aurait jeté son dévolu sur le milieu de terrain Amadou Haidara (23 ans), évoluant actuellement au RB Leipzig. Mais là encore, ça se complique.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations du Mirror, Manchester United pourrait en effet se faire doubler dans ce dossier prioritaire. Malgré un accord verbal avec le club allemand sur une vente estimée à 33 millions de livres sterling (près de 40 M€), les Mancuniens n'ont pas officiellement transmis de propositions concrètes et leur intérêt provoque un début de concurrence. À ce titre, les nouveaux propriétaires de Newcastle aimeraient profiter de la situation et ainsi conclure un accord avec le Malien d'ici la fin du mercato hivernal. Si la tendance venait à se confirmer, Ralf Rangnick connaîtrait un nouvel échec lui qui est d'ores et déjà agacé par ses dirigeants, estimant un manque de soutien certain sur le marché des transferts.