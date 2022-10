OM : Igor Tudor promet un avenir en or à Nuno Tavares

La suite après cette publicité

Interrogé en conférence de presse avant de retrouver l'AC Ajaccio, lanterne rouge du championnat, pour le compte de la dixième journée de Ligue 1, Igor Tudor s'est exprimé sur le cas Nuno Tavares (22 ans). Très performant depuis son arrivée sur la Canebière, le latéral portugais, prêté par les Gunners, pourrait même devenir l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, si l'on en croit les propos de son entraîneur.

«C'est un bon garçon, un joueur professionnel. Un peu timide encore en-dehors du terrain, mais pas sur le terrain. C'est un super joueur et je pense qu'il peut encore croître dans certains détails comme quand et où bien jouer. Et s'il progresse encore, il sera l'un des meilleurs du monde», a ainsi assuré le technicien olympien. L'intéressé appréciera.

