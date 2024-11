Équipe de France : y a-t-il un pilote dans l’avion ?

C’est une drôle d’atmosphère qui enveloppe l’équipe de France depuis la fin de l’Euro 2024, achevé en demi-finale contre l’Espagne. La fin de cycle ressentie s’est encore plus subitement concrétisée avec la retraite internationale inattendue d’Antoine Griezmann, mais Didier Deschamps, pourtant de plus en plus contesté par les observateurs, a décidé de continuer l’aventure. Malgré une visible perte d’influence auprès de ses joueurs. Aujourd’hui plus que jamais, le sélectionneur national a perdu de son emprise sur son groupe de joueurs.

Selon nos informations, sa communication est même mal perçue par une partie de ses ouailles, aussi bien sur le fond que sur la forme. Deschamps a toujours choisi ses relais, mais les autres n’ont pas droit à beaucoup de paroles. Certains cas particuliers ont aussi fait jaser, à l’image de celui concernant Warren Zaïre-Emery, 0 minute de jeu durant l’Euro. Le milieu parisien s’est même demandé ce qu’il faisait là, alors qu’il aurait pu disputer les Jeux Olympiques. Autre sujet qui fâche, notamment chez les clubs, un travail hors entraînement jugé insuffisant, comme sur les soins ou le travail athlétique. Certains clubs ont ainsi eu vent de quelques problèmes et ne sont pas forcément enchantés par le départ de leurs joueurs en sélection.

Tensions avec Mbappé

Le problème majeur s’articule autour de Kylian Mbappé. Et on ne parle pas là de son absence lors du dernier rassemblement, devenant un désaveu terrible pour son sélectionneur après coup. Mais bien des événements précédents, qui aboutissent désormais à une tension palpable entre Deschamps et l’attaquant du Real Madrid. Le traitement de faveur parfois accordé à Mbappé a bien sûr été remarqué par les autres joueurs, qui ont aussi pu assister un jour à une réponse particulièrement sèche du joueur à son sélectionneur. Cela contribue forcément à une perte de crédibilité de Deschamps aux yeux des autres éléments…

Mike Maignan, lui, ne craint pas d’utiliser des mots forts pour exprimer son ressenti, et Kylian Mbappé a parfois été la cible de ses reproches, ce qu’il n’a pas apprécié. Mais le gardien de l’AC Milan, avec sa franchise, a bel et bien acquis du leadership auprès de ses partenaires, et il est particulièrement écouté lorsqu’il prend la parole. Comme Antoine Griezmann était éminemment respecté par ses partenaires. Sa retraite internationale n’a rien à voir avec un quelconque choc des générations, au contraire, puisqu’il était même quasiment considéré comme un capitaine. C’est bien le drôle de virage pris par les Bleus ces derniers mois qui a convaincu Griezmann de raccrocher les crampons. Lui, l’homme de base de Didier Deschamps pendant tant d’années, a bien vu que son sélectionneur avait choisi un chemin différent. Reste à savoir s’il mènera vers de nouveaux succès.