OM : Valentin Rongier évoque son avenir avec les Bleus

De passage dans l’After Foot sur RMC, Valentin Rongier est revenu sur son futur avec les Bleus de Didier Deschamps. Alors que Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout se sont envolés avec l’équipe de France pour aller disputer la Coupe du monde au Qatar, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille était de son côté resté à quai. Néanmoins, au vu de ses dernières performances avec le club phocéen, le milieu olympien n’a jamais semblé aussi proche d’intégrer le groupe tricolore. Et pourquoi pas dès le prochain rassemblement international ? Même si cette idée plaît à Valentin Rongier, le joueur de 28 ans ne veut pas s’emballer comme il l’a confié ce lundi soir.

«C’est un objectif sans l’être. Pour moi, c’est que du bonus. Si jamais, un jour, j’ai la chance d’aller en équipe de France, ce sera une récompense et une fierté énorme. Mais je ne me fixe pas cet objectif-là, je ne me mets pas de pression particulière en me disant 'il faut que tu sois appelé'. Je joue avec l’OM, je suis épanoui, je joue quasiment tous les matchs, notre équipe est performante et c’est ça le principal. Si ça doit venir, ça viendra. Et ça sera pour mon plus grand bonheur» a notamment confié le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. La prochaine liste de Didier Deschamps est attendue pour mars et les éliminatoires du Championnat d’Europe 2024. Les Bleus affronteront d’ailleurs les Pays-Bas et l’Irlande pour la grande première, peut-être, de Valentin Rongier avec l’équipe de France

.

