OM : la colère noire de Leonardo Balerdi après la défaite à Nice

C’était une affiche dorée en clotûre de la 19ème journée de Ligue 1. L’OM se déplaçait à Nice pour le derby du sud. Et les Aiglons ont malmené les Phocéens pour empocher les trois points (2-0). Après la rencontre, Leonardo Balerdi n’a pas réussi à masquer sa colère et sa frustration au micro de DAZN :

La suite après cette publicité

«Aujourd’hui on était pas l’OM. IL faut regarder ce match plusieurs fois. On a fait beaucoup d’erreurs et de choses mal. Il n’y avait pas de mouvement. On ne joue pas comme ça normalement. Aujourd’hui c’est triste pour nous. On aurait pu profiter et on ne l’a pas fait», a déclaré le défenseur argentin.