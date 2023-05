PSG : Olivier Dacourt détruit Daniel Riolo

La suite après cette publicité

L’actualité parisienne n’est pas près d’être expédiée au rayon des archives. Alors qu’une frange de supporters du PSG s’est mobilisée mercredi pour réclamer le départ de sa direction et de plusieurs joueurs, à l’image de Neymar, sommé de quitter le club devant chez lui, les opinions se multiplient et l’animosité ne manque pas, à l’image d’un échange virulent entre le journaliste Daniel Riolo et l’ancien joueur Olivier Dacourt.

Si le premier s’est réjoui de cette mobilisation menée par les supporters du PSG, le second n’a pas hésité à l’attaquer sur Twitter, pointant du doigt ses avis. «Légitime devant le siège, mais inconcevable devant la maison d’un joueur. On va envoyer des gens devant chez toi quand tu diras des conneries. Et Dieu sait que tu en débites. Tu verras l’effet que ça fait.»

À lire

L’histoire ratée entre Lionel Messi et le PSG