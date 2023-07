PSG : Luis Enrique n’a pas parlé à Neymar

La suite après cette publicité

Luis Enrique ne s’est pas éternisé devant les médias. Mais le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a eu droit à son lot de questions piégeuses. Ainsi, après avoir évoqué brièvement le cas Mbappé, l’Espagnol a été interrogé sur Neymar. Annoncé comme indésirable, puis à nouveau dans les petits papiers du club, le Brésilien n’a pas encore eu l’occasion d’échanger avec son nouveau coach.

« Non je n’ai pas parlé avec lui encore. J’ai parlé avec Mukiele, Kimpembe et Nuno Mendes car ils sont ici au centre. Ce genre d’info, j’adorerais vous la donner, mais ça fait partie de notre fonctionnement. On doit d’abord en parler. Évidemment je vais prendre des décisions, mais je veux qu’elles soient prises dans le consensus. L’effectif du PSG est de très haut niveau et il y aura des changements, c’est sûr. On va essayer de rester attacher au style offensif qui plaira beaucoup. On veut qu’ils prennent du plaisir tous les week-ends », a-t-il confié en conférence de presse.

