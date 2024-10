EL : les supporters de Besiktas interdits de déplacement à Lyon

Alors que la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Besiktas aura lieu le 24 octobre prochain en Ligue Europa, les supporters du club turc ont interdiction d’être présents pour le match qui aura lieu au Groupama Stadium de Lyon. La préfecture du Rhône a publié un arrêté, ce mercredi soir. Le match a été classé à très haut risque par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DLNH).



Une décision qui intervient huit ans après les incidents survenus à Lyon entre les supporters des deux clubs, pendant le quart de finale aller (2-1) en 2017. Pour rappel, avant de se retrouver, Lyon et Besiktas vont respectivement affronter les Glasgow Rangers et l’Eintracht Francfort.