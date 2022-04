OM : le discours optimiste de Cédric Bakambu

Battu par le PSG (2-1) ce dimanche au Parc des Princes, l'OM reste deuxième de Ligue 1 à l'issue de la 32ème journée. Le club de la cité phocéenne conserve ainsi son destin entre ses mains en vue d'une fin de saison compliquée mais excitante, avec une demi-finale de C4 à disputer contre le Feyenoord. Présent au micro de Prime Video après ce Classique décevant, Cédric Bakambu a tenu un discours positif.

«J'ai confiance en mon équipe, en mon staff technique, et comme je l'ai dit précédemment, il va falloir faire le maximum pour engranger le maximum de points avant la fin de saison. On est déçus. Ca faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu de match. Maintenant, il va falloir se remettre dans le bain assez vite. On a une rencontre qui arrive dans quelques jours et il va falloir se remettre d'aplomb pour pouvoir réattaquer et entamer ce sprint final de la plus belle des manières», a ainsi déclaré l'attaquant olympien.