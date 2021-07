Les ambitieux plans mercato de Troyes

3 septembre 2020. Une date importante dans l'histoire récente de l'Estac. Ce jour-là, l'écurie française fondée en 1986 a officiellement rejoint les rangs du City Football Group. Un puissant groupe qui détenait déjà Manchester City, le New York City FC, le Melbourne City FC, le Yokohama F. Marinos, le Montevideo City Torque, le Girona FC, le Sichuan Jiuniu FC, le Mumbai City FC et Lommel SK. Il a donc continué son expansion en investissant dans le club qui appartenait alors à Daniel Masoni.

La suite après cette publicité

«Le City Football Group a annoncé aujourd'hui que l'Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC), en Ligue 2 française, est devenue son dixième club, suite à l'examen de l'acquisition par la DNCG. Cela marque l'investissement et l'expansion continus de CFG dans le football mondial et sa stratégie pour développer les clubs, les joueurs et les académies et partager les connaissances entre eux», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel. Quelques mois après, le nouveau propriétaire était aux anges puisque l'Estac validait officiellement sa montée en Ligue 1 le 8 mai.

Un mix entre des jeunes talents et des joueurs d'expérience

Trois ans après sa descente en deuxième division, en 2017-18, le club de l'Aube terminait champion de L2. L'objectif va être à présent de se maintenir dans l'élite. Et pour cela, Troyes compte sur le mercato et le soutien du City Football Group. Première bonne nouvelle, le club tricolore a réussi à conserver son entraîneur Laurent Batllès, courtisé par le MHSC. Du côté des joueurs, le club a obtenu plusieurs prolongations importantes (Giraudon, Salmier, Gallon, Tardieu) tout en avançant à son rythme pour les recrues comme l'a expliqué le directeur sportif François Vitali dans les colonnes de L'Est Eclair.

«Le premier projet, c’est de respecter le championnat de Ligue 1 en construisant un effectif capable de bien y figurer. Le deuxième projet, c’est celui du propriétaire : demain, être capable de développer les plus grands talents. On réfléchit donc sur chaque dossier : est-ce qu’il va dans le projet Ligue 1 ou dans le projet jeunes à développer. En fonction, des investissements sont faits (...) On voudrait une épine dorsale, de trois-quatre joueurs, qui a la connaissance et l’expérience de la Ligue 1».

Un mercato main dans la main avec le City Football Group

Ainsi, Troyes, qui veut participer à la progression de jeunes talents, a obtenu le prêt d'une saison d'Issa Kaboré. Un latéral droit de 20 ans prêté par Manchester City, club qui appartient au même groupe. D'autres opérations de ce style devraient intervenir cet été 2021. Acheté 13 M€ bonus inclus par le City Football Group, Metinho (18 ans) est attendu dans l'Aube très prochainement. Concernant les profils expérimentés en France, l'Estac a réalisé un joli coup hier. En effet, Renaud Ripart (28 ans) a signé jusqu'en 2025. Avec plus de 250 matches avec le Nîmes Olympique (50 matches), ce joueur polyvalent va faire du bien.

D'autres éléments de ce type sont encore ciblés, notamment au poste de gardien numéro 2. Un temps approché, Yoann Pelé (38 ans), libre depuis son départ de l'OM, ne devrait pas venir. En effet, la priorité se nomme à présent Jessy Moulin (35 ans). Le portier est en fin de contrat dans un an à l'ASSE. Les Troyens apprécient décidément les Stéphanois puisque Mathieu Debuchy (35 ans) a été sondé. Libre, le latéral droit, très expérimenté en L1, discute avec l'Estac. Parallèlement à cela, les dirigeants doivent aussi gérer la partie dégraissage avec notamment des prêts en L2. Ambitieux, à son niveau, Troyes, qui affrontera Manchester City en amical le 31 juillet, sait qu'une grosse partie de sa saison se joue lors du mercato.