FC Barcelone : Carles Puyol fait totalement confiance à Xavi

Dans le cadre d'un tournoi de padel caritatif, l'ancien défenseur et capitaine du FC Barcelone Carles Puyol était présent en compagnie du sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique. Ce dernier était venu soutenir son ex-adjoint Juan Carlos Unzué, victime de cette maladie depuis l'an passé. Interrogé par les médias espagnols sur l'arrivée de Xavi à la tête du Barça, Puyol reconnaît le talent du technicien de 41 ans pour rebondir pendant les périodes de crise et ainsi redorer le blason blaugrana.

«Je connais très bien Xavi, et je sais qu'il est très bien préparé et je suis convaincu qu'il obtiendra de très bons résultats. Vous avez déjà entendu son discours. Il a vécu des moments en tant que joueur où nous avons eu des situations difficiles. Puis nous avons réalisé de grades choses avec une grande équipe. Nous n'avions rien gagné et puis nous avons tout gagné en jouant un très bon football. Donc il sait exactement ce qu'il faut faire, il faut lui donner du temps et de la confiance», a-t-il déclaré à propos de son ancien coéquipier.