OM : Pablo Longoria explique le choix Gennaro Gattuso

Christophe Galtier ? Zinedine Zidane ? Julen Lopetegui ? Un retour d’Igor Tudor ? Eh bien non, c’est Gennaro Gattuso qui a été l’heureux élu de la direction marseillaise pour succéder à Marcelino. Déjà tout proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais il y a quelques jours, avant que John Textor décide de miser sur Fabio Grosso, l’entraîneur italien a visiblement su séduire Pablo Longoria au cours des conversations qu’ils ont menées.

Présent à ses côtés, le président olympien a en effet tenu à jouer la carte de la transparence, quant au processus de réflexion qui a abouti à cette décision. « Après le match contre le PSG, j’ai parlé au vestiaire pour analyser la situation et j’avais dit aux joueurs qu’on aurait trouvé un entraîneur cette semaine. La priorité dans le moment actuel est de trouver la stabilité sur le plan sportif. Et de bien trouver le coach cette semaine », a-t-il commencé par dire, avant de détailler ce qui lui a plu chez son nouveau coach.

Longoria séduit par ses conversations avec Gattuso

« Gennaro avait le profil parce qu’on avait bien étudié ce qu’il a fait dans le passé, c’est un entraîneur reconnu, dans des situations avec beaucoup de pression et d’exigence sportive. Il a fait un travail extraordinaire à Milan, avec la stabilisation du club. J’ai considéré que son Milan et son Naples pratiquaient un bon football, avec un entraîneur très complet », a-t-il exposé. « Après, naturellement, j’ai parlé pendant des jours avec lui. Beaucoup de conversations, de réflexion. Il est passé de profil intéressant à homme de la situation. J’ai considéré que c’était l’homme de la situation, car il a beaucoup d’énergie, d’envie de venir au club, du style, du charisme, un style de jeu avec de bonnes idées, adapté aux joueurs de notre effectif. Après la première heure de conversation, je n’ai eu aucun doute et c’est pour ça qu’il est ici aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Fervent défenseur de son nouveau coach, Longoria a également tenu à faire savoir qu’il fallait en finir avec l’étiquette de pompier de service de l’Italien. Pour lui, Gattuso est un coach de renom, point. « C’est dur ce type de commentaire. Il a pris des clubs en Italie (AC Milan, Naples, ndlr) dans une situation compliquée. Les deux fois, il a amélioré les résultats. Il a eu des résultats, les clubs se sont développés. Lors de ses deux dernières expériences (en Italie), les clubs ont fini par gagner leur championnat grâce à son travail. A Valence, c’était l’une des équipes qui jouaient le mieux en Espagne, avec un type de football qui collait à ce que les supporter de Valence entendaient. Je connais par coeur ce club et je connais les difficultés de travailler à Valence ». Des louanges appréciées par Gattuso, qui a ensuite pu détailler son plan d’action pour imprimer son style.

