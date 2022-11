LdC : Kylian Mbappé réagit à la 2e place du PSG

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 buts à 1 sur le terrain de la Juventus. Mais il faut croire que la Ligue des Champions réserve toujours des surprises aux Parisiens. Grâce à sa victoire 6 buts à 1 face au Maccabi Haïfa, Benfica a chipé la première place aux Franciliens. Interrogé à l'issue de la rencontre, Kylian Mbappé n'a pas voulu dramatiser.

«On est qualifié. On aurait aimé être premier. Ça fait partie du football. C’est dans longtemps, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. C'est la Ligue des Champions on a été un peu bousculé. Ils jouaient aussi une place européenne. J'ai été bien servi par mes partenaires, j’arrive à marquer et aider l’équipe à gagner. On ne va pas jouer les hypocrites, on va essayer de faire du mieux qu’on peut, c'est le trophée d’une vie qui arrive (la Coupe du monde, ndlr). Les gens ne peuvent pas nous reprocher d'y penser», a-t-il déclaré au micro de Canal+. «Ils (le staff) ont essayé de nous avertir, mais c’était déjà la fin. On est qualifié c’est pas grave. On verra le tirage»,a-t-il ajouté sur RMC Sport.