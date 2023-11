Lionel Messi est le joueur le plus titré de l’histoire

Lionel Messi (36 ans) a remporté son huitième Ballon d’Or il y a quelques jours. Un trophée de plus pour l’Argentin, qui est le footballeur ayant remporté le plus de titres en carrière. En effet, Sport précise qu’il a gagné 44 trophées. Il devance à présent Dani Alves, longtemps en tête de ce classement avec 43 titres.

La suite après cette publicité

Sur la troisième marche du podium, on retrouve un autre ancien du Barça, à savoir Andrés Iniesta (38 titres). Maxwell (37 titres), Ryan Giggs (36 titres) et Gerard Piqué (35 titres) se placent juste derrière. Ils devancent un certain Cristiano Ronaldo, qui totalise 33 titres. À noter que Karim Benzema est le premier joueur français de ce classement. Il arrive en 17ème position avec 32 trophées.