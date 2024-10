Wolverhampton : Pablo Sarabia est totalement tombé en disgrâce

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2019, Pablo Sarabia (32 ans) pensait faire un pas en avant dans sa carrière. Mais l’Espagnol n’a jamais vraiment pu se défaire de son statut de remplaçant dans la capitale française. Après trois ans et demi passés dans l’Hexagone, l’ailier, qui a fait un crochet par Lisbonne et le Sporting CP en 2021-22, a rejoint l’Angleterre en janvier 2023. C’est à Wolverhampton qu’il a donc posé ses valises, bien décidé à devenir un titulaire en puissance. Et rapidement, le joueur acheté 5 M€ a pu engranger du temps de jeu.

L’an dernier, il est d’ailleurs devenu l’un des éléments importants des Wolves puisqu’il a marqué 4 buts et délivré 7 passes décisives lors des 30 rencontres de Premier League. Mais cette saison, son statut a bien changé. En effet, Sarabia a participé à 4 matches toutes compétitions confondues. En championnat, il n’est apparu qu’à deux reprises. En effet, il a joué 6 minutes face à Arsenal le 17 août lors de la première journée (défaite 2-0). Puis, il est entré en jeu 22 minutes lors du choc face à Chelsea le 25 août (défaite 6 à 2).

Il n’a plus joué depuis plus d’un mois en Premier League

Depuis, il est resté assis sur le banc lors des 4 matches suivants, face à Nottingham Forest, Newcastle, Aston Villa et Liverpool. Une situation peu évidente à vivre pour l’ancien joueur du PSG, désormais déclassé. Malgré tout, il a eu quelques minutes pour s’exprimer en Carabao Cup puisqu’il a joué 62 minutes face à Burnley et 63 minutes face à Brighton. Au total, Pablo Sarabia a donc passé 153 minutes sur le terrain cette saison entre les diverses compétitions. Il n’a pas réussi à se montrer décisif puisqu’il n’a ni marqué, ni délivré de passe décisive. Gary O’Neil se passe donc régulièrement de ses services bien que Wolverhampton soit bon dernier de Premier League.

Mais en Espagne, dont Sarabia est originaire, on ne comprend pas comment le joueur est tombé en disgrâce. Idem pour Salim Baungally, journaliste spécialiste du foot anglais. «Je vous avoue ne pas comprendre sa situation, d’autant qu’il n’est pas blessé et qu’il est sur le banc. Il a très peu joué, alors que l’an dernier il semblait devenir un joueur qui pouvait compter pour le coach. Là, il est vrai qu’il ne joue plus.» Cantonné à un rôle de remplaçant, l’international espagnol n’est pas très heureux de sa situation. En fin de contrat en juin 2025, il a de fortes chances de s’en aller dès le mois de janvier. Au pays, Séville, son ancien club, et Villarreal surveillent son cas selon Marca.