Brésil : les détails de l’incroyable croisière de Neymar

La croisière de Neymar prend officiellement le large. De Santos, la ville natale de la star brésilienne, jusqu’au sud de Rio de Janeiro, l’immense bateau fera un grand aller-retour sur une durée de trois jours pendant lesquels la croisière accueillera des milliers de passagers ayant acheté les très lucratifs pour ces vacances de luxe en haute mer. La croisière de la compagnie MSC aura la présence garantie de Neymar et de certains de ses proches et amis. Le voyage sera marqué par trois fêtes : une white party, une autre costumée et une dernière tropicale mais aussi un bon nombre d’activités et de concerts d’artistes brésiliens plus que célèbres.

La croisière durera trois jours afin d’avoir le temps de profiter des casinos, des boutiques spécialisées, d’un bowling, d’une salle de jeux, d’un salle de cinéma 4D, d’un parc aquatique, d’une salle de sport, d’un spa, de spectacles de théâtre et de nombreux restaurants gastronomiques du monde entier. Les prix des billets pour la croisière Neymar varient entre 1 000 et 6 000 euros. Un luxe qui a pour grand attrait la présence du joueur brésilien à certaines des fêtes et concerts qui auront lieu pendant le voyage.