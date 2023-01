Omar Correia a la cote en Europe

C’était l’un des talents frustrés au Paris Saint-Germain que nous vous faisions découvrir il y a quelques mois. Après la fin de son aventure avec les Rouge et Bleu, le jeune Omar Correia (22 ans) a décidé d’aller poser ses valises en Slovénie, du côté du FC Koper, pensionnaire de Prva Liga (D1 slovène). Le moins que l’on puisse dire pour le natif d’Évreux, c’est que tout se déroule parfaitement. Utilisé à 18 reprises toutes compétitions confondues avec les Kanarčki, le milieu défensif a rapidement gagné sa place et conquis tout le monde au stade SRC Bonifika, inscrivant même un but sous ses nouvelles couleurs (le 17 septembre dernier, en championnat).

Omar Correia, qui avait quitté la France afin de gagner en visibilité et de découvrir le foot professionnel, peut se dire que son plan fonctionne à merveille. Selon nos informations, Bari, club de Serie B italienne, a formulé une offre de 700 000 euros à Koper, qui a immédiatement refusé. À l’échelon supérieur, la Salernitana (14e de Serie A), ancienne écurie de Franck Ribéry, est elle intéressée à l’idée de se faire prêter le jeune joueur. Le Shakhtar Donetsk (Ukraine) et l’Étoile Rouge de Belgrade (Serbie) suivent eux de près celui qui a découvert l’Europe (2e tour de qualification de Ligue Europa Conférence) cette année. Correia fait doucement, mais sûrement, son trou dans le monde pro.

