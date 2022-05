Tottenham va exploser son budget mercato pour Antonio Conte

La suite après cette publicité

Tottenham a eu chaud. En effet, les Spurs ont réussi à doubler Arsenal dans le money time de la saison pour s'adjuger la quatrième place du championnat, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Mission accomplie donc pour Antonio Conte, qui avait repris l'équipe le 2 novembre dernier suite au limogeage de Nuno Espirito Santo. À cette époque, les Londoniens étaient dixièmes de Premier League après dix journées. L'Italien a donc réussi à remettre Tottenham sur de bons rails. Malgré cela, son avenir à la tête de la formation anglaise n'est pas assuré.

Six renforts au moins cet été

Si les Spurs veulent continuer à avancer avec lui au moins jusqu'en 2023, date de la fin de son contrat, le coach transalpin a laissé planer le doute. En effet, Conte, dont le nom a été cité un temps au PSG, a confié suite au match face à Norwich : «je suis une personne qui a de l'ambition et j'aime me battre pour quelque chose d'important, soulever un trophée. Je suis très heureux. Ensuite, nous verrons. J'ai toujours dit qu'à la fin de la saison, je parlerai au club. Nous essaierons de trouver la meilleur solution».

Des déclarations qui ont donné des sueurs froides aux dirigeants de Tottenham. De retour en Italie pour se reposer auprès de son épouse et de sa fille, qui sont restées y vivre, Antonio Conte va réfléchir à son avenir, lui qui a insisté auprès du club pour que son équipe soit considérablement renforcée l'an prochain. Ensuite, il va rencontrer Fabio Paratici. D'ailleurs, le Telegraph explique que le directeur sportif a assuré à son coach que les Spurs allaient s'activer cet été pour lui offrir au moins six recrues pour le persuader de rester.

Un budget mercato plus important

Et pour achever de le convaincre, les Anglais ont fait une grande annonce. «Tottenham a convenu aujourd'hui, mardi 24 mai 2022, d'une augmentation de capital pouvant atteindre 150 millions de livres sterling de l'actionnaire majoritaire, ENIC Sports Inc (« ENIC »), via le émission d'actions A convertibles et des bons de souscription qui les accompagnent. L'injection de capital offre au club de Premier League une plus grande flexibilité financière et la possibilité d'investir davantage sur et en dehors du terrain"», peut-on lire sur le communiqué de presse.

Ainsi, 176 millions d'euros vont donc être consacrés au prochain marché des transferts. De quoi rassurer Conte et faire de belles emplettes. Ivan Perisic (Inter Milan) est courtisé, lui qui est en fin de contrat. Mais la Juventus est dessus. Gabriel Jesus (Manchester City) est aussi suivi. Selon nos informations, Martin Terrier (Rennes) a été approché. D'autres éléments devraient être ciblés par les Spurs, dont la priorité est de conserver Harry Kane. Avec un recrutement XXL, autant dire qu'ils ont toutes les chances de convaincre l'Anglais comme Conte de rester la saison prochaine.