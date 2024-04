Troyes : Kyliane Dong attise la convoitise

Dans une saison compliquée en Ligue 2 pour Troyes, Kyliane Dong essaie tant bien que mal de tirer son épingle du jeu (2 buts et 3 passes décisives en 24 apparitions en L2) au sein de l’une des équipes les moins efficaces offensivement. Néanmoins, quand l’attaquant franco-camerounais évolue en Équipe de France U20, le natif d’Évry Courcouronnes n’est plus le même. Lors de la double confrontation face à l’Allemagne durant cette trêve internationale, l’attaquant troyen a fait parler sa vitesse et son sens du but en marquant à trois reprises. Mieux lors du prolifique match nul 4-4, Dong est impliqué dans tous les buts de la France. Un passage chez les Bleuets qui lui a fait le plus grand bien puisqu’à son entrée en jeu à 30 minutes de la fin avec Troyes face à Rodez samedi dernier et alors que son équipe était menée 3-0, il a été impliqué sur la réduction du score de son équipe avant d’aller lui-même marqué le but du 2-3.

De quoi attiser la convoitise de nombreux clubs, lui qui fait partie des joueurs à fort potentiel en Ligue 2. Si un club de Ligue 1 et un autre de Premier League sont venus aux renseignements ces dernières semaines, c’est en Belgique que l’intérêt est le plus prononcé puisque des scouts d’Antwerp, du Club Bruges, du Standard Liège ont supervisé le joueur de 19 ans lors de la double confrontation franco-allemande à Valence, de même que Majorque selon nos informations. L’international tricolore U20, sous contrat avec le club aubois jusqu’en juin 2025, pourrait bien voir son avenir évoluer dans les prochains mois.