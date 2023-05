Dortmund : Sebastian Kehl insiste sur l’importance du titre de champion d’Allemagne

La suite après cette publicité

Confronté à Mayence ce samedi pour sa dernière sortie de la saison (15h30), le Borussia Dortmund aura l’occasion de mettre un terme à la longue hégémonie de 10 années du Bayern Munich en Bundesliga. Un titre que convoitent désormais les Marsupiaux depuis 2012 lorsque Sebastien Kehl était encore le capitaine de l’escouade emmenée par Robert Lewandowski, Mario Götze ou encore Shinji Kagawa. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, Sebastian Kehl, aujourd’hui directeur sportif du club de la Ruhr, s’est exprimé sur l’importance qu’aurait ce titre pour le Borussia Dortmund.

«Bien sûr que cela (le potentiel titre de champion d’Allemagne) aura un impact. Si on gagne ce samedi, si on est champion, cela montera que nous ne sommes pas qu’un club pour développer des joueurs, pour produire des talents et les vendre le moment venu, souligne l’ancien capitaine du Borussia Dortmund, champion en 2011 puis 2012 comme joueur. Nous sommes là aussi pour gagner des trophées. Malheureusement, nous avons passé dix ans sans gagner, même si nous avons souvent été proches de Munich. Un titre montrerait qu’il y a à Dortmund un environnement spécial, une puissance. Et en tant que directeur sportif, ce serait extrêmement important pour moi afin de convaincre de nouveaux joueurs.»

