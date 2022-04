Payet vs Neymar : qui est le plus fort ?

Ils portent tous les deux le numéro 10. Dimitri Payet et Neymar sont les deux maîtres du jeu à Marseille et Paris. Le premier a pris une ampleur majeure dans son club tandis que le second, malgré son immense talent incontestable, fait preuve d'irrégularité. Lequel est le plus fort ? Quatre consultants de Prime Video, Ludovic Giuly, Benoît Cheyrou, Vitorino Hilton et Jérôme Alonzo, se sont prêtés au jeu et ont donné leur réponse. Ça décoiffe !

