L’OL répond cash aux tensions dans son vestiaire

Fabio Grosso ne s’attendait peut-être pas à cela quand il a posé ses valises à l’Olympique Lyonnais. Il a récupéré un club 17e de Ligue 1, qui venait d’être étrillé par le PSG à domicile 4-0. Pire encore, l’Italien a pu constater que le vestiaire était éparpillé en plein de petits morceaux qu’il faut recoller un à un tel un puzzle. L’état d’esprit ne lui convient pas non plus. Il a déjà prévenu d’ailleurs qu’il ne ferait aucun état d’âme pour aligner les joueurs, qui selon lui, méritent d’être sur le terrain. Il a fait de Rayan Cherki sa première victime à Brest, il y en aura sans doute d’autres face à Reims dimanche (13h30).

«Pour moi, ce n’est pas important le nom qu’il y a derrière. On a plusieurs joueurs dans le groupe et ensemble on veut sortir de cette situation. On travaillera encore fort pour y arriver», prévient le technicien en conférence de presse. D’ailleurs, il ne commettra pas le forfait deux fois. Privé de Lacazette, il fera appel à Cherki dimanche. Pour les autres joueurs du groupe, il faudra montrer des choses intéressantes à l’entraînement, sous peine de s’asseoir sur le banc. «Lopes, Tagliafico et Cherki vont commencer. Les autres, je vais voir parce qu’on a besoin de faire un grand match contre une équipe en confiance.» Transparent.

Grosso : «quand je suis arrivé, j’ai vu des choses que je n’ai pas aimées »

Même sur les tensions dans le vestiaire, Grosso n’hésite pas à confirmer. «Les joueurs savent quoi faire. Il faut suivre les consignes. Tout le monde est concentré pour le moment. Il faut sentir le groupe, sentir les bonnes choses et ensemble, chacun avec son caractère et ses qualités. Quand je suis arrivé, j’ai vu des choses que je n’ai pas aimées. J’ai commencé par ça. J’ai vu des choses techniques et de comportement», précise le coach, affirmant aussi qu’il lui faudra beaucoup de temps pour améliorer la situation. Il parle du temps long et évoque «des petites pièces» pour résoudre les nombreux problèmes qu’il ne nie jamais.

Même son de cloche chez Clinton Mata, passé quelques instants avant son coach en conférence de presse. La nouvelle recrue en provenance du Club Bruges est moins cash mais reconnaît que tout n’est pas rose à l’OL. «Pour ma part, j’ai toujours été quelqu’un d’heureux et de joyeux, malgré la situation ça ne va pas changer ma façon d’être, ma joie de vivre dans les vestiaires. Je ne vais pas dire que c’est la fête, mais ce n’est pas le cimetière.» Tout le monde le sait, le meilleur moyen pour éviter ce genre de fuite, c’est avant tout de gagner, chose que l’OL n’a toujours pas réussi en cette nouvelle saison. Il serait grand temps de s’y mettre pour cette 7e journée.