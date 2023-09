OL : la première victime de Fabio Grosso identifiée

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais se rend sur la pelouse du Stade Brestois ce soir (21h) avec pour objectif d’enregistrer sa première victoire de la saison. Ce sera aussi la grande première de Fabio Grosso, qui prend la suite de Laurent Blanc après la parenthèse Jean-François Vulliez.

Et qui dit nouvel entraîneur, dit également nouveaux choix. D’après L’Equipe, le technicien italien a travaillé ses dernières séances avec un milieu de terrain composé de Caqueret, Alvero et Tolisso, et une attaque Nuamah-Lacazette-Moreira. Il n’est donc pas impossible de voir Rayan Cherki débuter sur le banc ce soir, lui qui était titulaire avec Blanc.

