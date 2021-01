OM : un joueur aurait été frappé lors de l'intrusion des fans à la Commanderie

La suite après cette publicité

Avec une seule victoire toutes compétitions confondues sur les neuf derniers matches, l'Olympique de Marseille est en pleine crise, d'autant plus que le club phocéen reste sur quatre défaites ! Pour ne rien arranger, le coach André Villas-Boas a fait de fortes déclarations ce vendredi en conférence de presse, expliquant qu'il allait partir à la fin de la saison et que l'OM allait faire du ménage.

Avant la rencontre du soir face au Stade Rennais, de nombreux supporters olympiens sont venus faire part de leur mécontentement à la Commanderie, entrant même dans le centre d'entraînement du club. Et la situation aurait dégénéré. Selon des informations de RTL, un joueur marseillais aurait été frappé... Le match contre le SRFC sera suivi de très près.

L’Anarchie à la Commanderie. Entre 50 et 100 supporters sont entrés dans le bâtiment sportif et ont « tout cassé » selon une source interne. Un joueur aurait été frappé et la valise d’AVB ouverte et balancée. Bus caillassé selon cette même source #TeamOM pic.twitter.com/MId2Od6eGT