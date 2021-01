OM : la très grosse colère des supporters contre la direction

La suite après cette publicité

Dans un contexte compliqué notamment sur le plan sportif, les fans marseillais sont en colère. Privés de stade en plus de voir leur équipe enchaîner les mauvais résultats, plusieurs groupes de supporters ont affiché leur mécontentement ce samedi.

Des groupes d’Ultras se sont réunis, selon L'Equipe, ce mardi pour organiser de nouvelles actions afin d'exprimer leur colère contre l’OM. Ce n’est pas la première action de ce genre. Ces dernières semaines, les banderoles et autres messages contre la direction et les joueurs olympiens se multiplient. Ce samedi encore, on a donc vu de nouvelles banderoles dans la ville, visant Eyraud et McCourt, avant le match face à Rennes, alors que certains supporters ont manifesté devant la Commanderie.