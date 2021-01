OM : la banderole cinglante des supporters envers le club

La défaite à domicile face à Nîmes, la lanterne rouge du championnat au coup d'envoi, avait du mal à passer du côté des supporters de l’Olympique de Marseille. Ce dimanche déjà, les South Winners avaient exprimé leur colère dans un communiqué très cash. Ils ont récidivé avec un message en tribune, ce mercredi.

La suite après cette publicité

À quelques heures du match face à Lens, les South Winners ont fait passer un nouveau message dans l'Orange Vélodrome. Sur les sièges de la tribune, on peut lire « Vous êtes dégueulasses ». Un nouveau message fort qui devrait faire parler et qui prouve une nouvelle fois que cette défaite a été très mal vécue par les supporters, en plus du président Jacques-Henri Eyraud.