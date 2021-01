OM : le communiqué cinglant des South Winners après le revers contre Nîmes

Une défaite qui va laisser énormément de traces. Opposé au Nîmes Olympique, alors lanterne rouge, samedi dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'est incliné à domicile sur le score de 2-1. Un revers qui ne passe pas du tout du côté des South Winners. Ce dimanche, le groupe de supporters phocéens a dit ce qu'il pensait dans un communiqué très cash. Et les joueurs en prennent pour leur grade, eux qui ont forcément déçu les fans olympiens.

«Il ne s'agit plus désormais d'espérer accrocher quoi que ce soit dans ce championnat, car vous n'avez tout simplement pas le niveau de vos prétentions. Commencez par vous montrer dignes, soyez des hommes, portez vos attributs viriles, faites honneur au maillot et aux couleurs que vous portez ! Respectez vous et respectez le club et ses supporters car, ne l'oubliez jamais, c'est vous qui êtes redevables à l'institution. Vous êtes une insulte pour tous les grands joueurs qui ont porté ce maillot et contribué à écrire la légende de l'OM», peut-on notamment lire. Ambiance.