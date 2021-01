Martin Odegaard a dit oui à Arsenal

La suite après cette publicité

Le Real Madrid comptait beaucoup sur Martin Odegaard cette saison. Revenu dans la capitale espagnole après deux belles années en prêt au Vitesse Arnhem aux Pays-Bas et à la Real Sociedad, le milieu de terrain n'a pas réussi à se mettre au niveau et élever ses exigences à la hauteur de la Casa Blanca. Après 7 apparitions en Liga (dont 3 titularisations), le constat est simple, il n'est qu'un remplaçant pas toujours utilisé par son entraîneur. Forcément, cette situation ne lui convient pas.

L'international norvégien (25 sélections, 1 but) a demandé à partir. Le Real Madrid lui a accordé un bon de sortie sous forme de prêt et les prétendants n'ont pas tardé à se manifester. Le Séville FC s'est mis sur les rangs mais a rapidement vu deux concurrents de poids se pencher sur ce dossier. La Real Sociedad, dont le prêt avait été très concluant la saison dernière pour Odegaard, voulait le faire revenir. Malgré l'intérêt d'Arsenal, le milieu de terrain semblait décidé à retourner au Pays basque.

Arteta a retourné la situation en sa faveur

Un choix qui n'était pas vraiment du goût du Real Madrid. Et pour cause. Le club de Txuri-urdin a proposé un prêt pour un an et demi incluant une option d'achat. Problème, à Madrid, on croit toujours en la possibilité de voir le joueur exploser sous ses couleurs et ne souhaite pas le vendre. C'est donc vers Arsenal que la direction merengue a poussé Odegaard. Ça a visiblement fonctionné puisque selon les informations de Sky Sport, il va rejoindre les Gunners sous la forme d'un prêt sec dans les prochains jours.

D'après le média, ce n'est pas tant la volonté du Real qui a joué mais plutôt Mikel Arteta. L'entraîneur espagnol a appelé le Norvégien et a réussi à le convaincre de venir sous ses ordres à Londres. Il lui aurait promis un statut de titulaire régulier, un plan de jeu séduisant et la possibilité de réaliser un parcours prometteur en Ligue Europa, les Gunners affrontant Benfica en 16es de finale. Une fois le téléphone raccroché, Odegaard avait pris sa décision. Il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur l'accord de prêt.