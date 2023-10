Nice : Dante est triste pour Youcef Atal

Le triste conflit entre Israël et Palestine fait malheureusement la une depuis plusieurs jours désormais. Face à ce contexte plus que tendu, certains sportifs n’hésitent pas à prendre position face à ce conflit sanglant. En France, les prises de position de plusieurs joueurs ont provoqué un tollé. Alors que de nombreux politiques ont pris en grippe et ont parfois prononcé des propos surréalistes sur Karim Benzema, Youcef Atal a également été épinglé. En effet, le défenseur droit algérien a maladroitement affiché son soutien à la cause palestinienne en repartageant une vidéo d’un imam palestinien invoquant Dieu pour un jour noir à Israël.

Forcément, le joueur de 27 ans a été pointé du doigt par plusieurs personnages politiques et a été mis à l’écart par l’OGC Nice. Il risque même de grandes sanctions. Une situation qui impacte forcément les Aiglons sportivement mais également mentalement alors que l’Algérien était apprécié dans le vestiaire azuréen. Interrogé sur le plateau de Gym Tonic, Dante, le capitaine niçois, s’est exprimé sur la situation de son coéquipier et a donné des nouvelles peu reluisantes : «c’est un sujet très compliqué. Youcef sait l’erreur qu’il a faite. Je le connais depuis plus de cinq ans. Je n’ai jamais vu Youcef aussi triste et aussi dévasté. Je vois comment il est avec mes enfants, ses rapports avec les gens autour de lui. Je suis persuadé qu’il veut la paix. La paix dans le monde. Aujourd’hui, il est vraiment triste, déçu et dévasté par cette histoire.»