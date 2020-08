Journal du Mercato : Liverpool veut se débarrasser de ses indésirables

La suite après cette publicité

En France

Sans Coupe d'Europe, sauf victoire finale en Ligue des Champions cette saison, l'effectif de l'Olympique Lyonnais pourrait bouger cet été. Le club rhodanien prospecte déjà pour se renforcer. Et ce n'est pas un nom ronflant qui est dans le viseur de l'OL puisque selon des informations parues en Serbie, l'équipe de Rudi Garcia serait très intéressée par Filip Stevanović (17 ans), l'ailier du Partizan Belgrade. Les Gones devront débourser 15 M€ pour enrôler ce grand espoir. Affaire à suivre... Alors que le PSG est actuellement au Portugal pour préparer son quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta, le club de la capitale anime aussi la rubrique mercato. Et c'est une information pour le moins étonnante qui a été dévoilée par la presse anglaise. En effet, les Rouge et Bleu se seraient positionnés pour Joshua King, relégué avec Bournemouth cette saison. Si cette rumeur s'avère, le PSG devra sortir un chèque entre 20 et 25 M€ pour s'attacher les services de l'attaquant norvégien. Avec le départ de Gerónimo Rulli, prêté cette saison par la Real Sociedad, Montpellier se cherche un gardien. Et les Héraultais auraient jeté leur dévolu sur Jonas Omlin, le dernier rempart du FC Bâle. Le transfert est en bonne voie et le Suisse doit passer sa visite médicale dans les prochains jours. Il coûtera environ 6 M€ au MHSC.

À l'étranger

Tout s'est accéléré ces dernières heures pour Blaise Matuidi (33 ans). Ce lundi matin, la presse italienne annonçait que le champion du monde 2018 devait quitter la Juve cet été car il n'entrait pas dans les plans d'Andrea Pirlo, nommé samedi, à la tête des Bianconeri. L'international français devrait bien quitter la Vieille Dame puisqu'un accord aurait été trouvé avec l'Inter Miami. Le champion du Monde 2018 pourrait s’engager pour les trois prochaines saisons avec le club de David Beckham.

On passe à notre focus du jour sur Liverpool. Éliminés prématurément en Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid (1-0, 2-3), les Reds veulent régénérer leur effectif. Et les champions en titre de Premier League souhaitent déjà commencer par dégraisser. C'est dans ce sens que Dejan Lovren a été cédé au Zenit Saint-Petersbourg contre un chèque de 10 M€. Adam Lallana a vu son contrat ne pas être prolongé et a donc signé libre à Brighton & Hove Albion. Sous contrat jusqu'en 2021, Georginio Wijnaldum pourrait, lui, voir son club lui proposer une prolongation de trois ans. Le Néerlandais est très apprécié par Jürgen Klopp qui ne veut absolument pas le perdre. En revanche des joueurs comme Xherdan Shaqiri, Divock Origi ou encore Loris Karius, prêté cette saison à Besiktas, se sont vus signifier la porte de sortie. Liverpool devra aussi se séparer de quelques jeunes puisque Harry Wilson va revenir de prêt de Bournemouth. Tout comme Marko Grujic après son expérience de deux ans au Hertha Berlin.

Dans le sens des arrivées, les Reds auraient ciblé les postes à renforcer en priorité. Avec le départ de Dejan Lovren, c'est en défense qu'un transfert est attendu. Depuis plusieurs semaines, Liverpool est annoncé sur les rangs pour recruter Diego Carlos, le défenseur de Séville. Sauf que le club andalou se montre gourmand dans ce dossier et réclame au minimum 60 M€ pour laisser filer un joueur arrivé l'été dernier en provenance du FC Nantes (15 M€). Le club anglais aurait déjà posé sur la table une offre de 38 M€ pour David Brooks, milieu de terrain de 23 ans, relégué, lui aussi, avec Bournemouth. À la recherche d'une doublure à Andrew Robertson, Liverpool aurait enfin trouvé son bonheur. En effet, le club de Premier League devrait enregistrer dans les prochains jours l'arrivée de Kostas Tsimikas, qui évolue à l'Olympiakos, moyennant 13 M€. Dans ce secteur, le profil de Jamal Lewis aurait retenu l'attention de Jürgen Klopp. Il évoluait cette saison dans le couloir gauche de Norwich City. Enfin, le gros dossier à Liverpool, c'est bien sûr celui de Thiago Alcantara. Le Bayern Munich est prêt à laisser filer son joueur si une certaine somme est proposée. On parle d'une trentaine de millions d'euros. Mais comme nous l'évoquions au début de ce focus, il faudra vendre avant de pouvoir réaliser cette opération !

Les officiels