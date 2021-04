Liverpool fait machine arrière concernant Ibrahima Konaté

Alors qu’il semblait proche de Liverpool il y a encore quelques jours, Ibrahima Konaté (21 ans) semble finalement plus proche de rester à Leipzig qu’autre chose. Après qu’il ait lui-même démenti avoir un accord avec les Reds, le club saxon avait aussi tenu à clarifier la situation de l’international Espoirs.

Aujourd’hui, Bild nous apprend que les dirigeants de Leipzig ont contacté ceux de Liverpool pour en apprendre plus sur leur possible intérêt pour Konaté. Mais les pensionnaires d’Anfield ont expliqué ne pas vouloir aller plus loin dans ce dossier. Un prétendant en moins pour Ibrahima Konaté.