John Terry bientôt entraîneur en Championship ?

John Terry pourrait bientôt connaître sa première expérience à la tête d’une équipe professionnelle. L’ancien capitaine de Chelsea et international anglais, longtemps freiné par plusieurs refus, semblait s’être résigné à rester dans un rôle à temps partiel au sein de l’académie des Blues. Mais la situation pourrait évoluer, Oxford United envisageant de lui confier son banc après le départ de Gary Rowett, écarté alors que le club se rapproche dangereusement de la zone de relégation du Championship, malgré une victoire lors du Boxing Day.

Selon The Sun, Terry figure parmi les candidats pour le poste, aux côtés notamment de Mick Beale. Déjà approché en 2023 lorsque Liam Manning avait quitté le club, il avait alors été devancé par Des Buckingham, depuis licencié. Cette fois, le contexte parait différent et pourrait offrir à Terry l’opportunité de relancer une carrière d’entraîneur qu’il pensait avoir mise de côté. « J’en ai fini avec le coaching. Je profite de la vie et je travaille à l’académie de Chelsea. Mon rôle est à temps partiel, j’adore travailler avec les jeunes et leur transmettre mes connaissances et mon expérience », confiait-il pourtant en août dernier.