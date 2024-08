Ca se bouscule pour Matias Fernandez Pardo

Révélation de la saison dernière sous les couleurs de La Gantoise (8 buts sur les 12 derniers matches de championnat, y compris les Play off), Matias Fernandez Pardo (19 ans) est de nouveau la principale force de frappe du club belge. La preuve avec ce nouveau match plein réalisé face à Westerlo lors de la victoire 4-1 de la Gantoise (un but et une passe décisive) ce dimanche.

De quoi aiguiser la convoitise de nombreux clubs européens. Selon nos informations, l’attaquant international espoir belge a refusé Southampton et dispose d’offres concrètes de la part de la Roma et de l’Eintract Francfort. Mais Matias Fernandez Pardo est pour l’instant concentré sur les prochaines échéances de son club formateur. Conseillée uniquement par sa famille, la pépite belge n’a signé aucun document avec un agent et décidera lui-même de son avenir, qu’il se trouve en Belgique où à l’étranger.