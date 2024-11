José Mourinho a déjà prévu son retour chez un cador de Premier League !

Un nouveau banc de Premier League pour José Mourinho ? L’idée fait en tout cas son chemin dans la presse britannique ce vendredi. Selon The Guardian, le Special One serait en effet ouvert à de nouvelles opportunités, lui qui avait pourtant rejoint Fenerbahçe cet été avec la volonté de triompher dans un nouveau championnat. Mais il faut le dire, ses dernières déclarations explosives après la victoire de son équipe contre Trabzonspor (3-2) n’ont pas vraiment réchauffé sa relation avec le football turc, plus glaciale que jamais.

«C’est encore pire que ce qu’on m’a dit. J’en veux aux gens de Fenerbahçe qui m’ont fait venir ici. Ils ne m’ont dit que la moitié de la vérité. Ils ne m’ont pas tout dit. S’ils l’avaient fait, je ne serais pas venu. Mais avec la moitié de la vérité et mes gars, on se bat contre les adversaires et le système», avait-il lancé en conférence de presse, en référence à l’environnement opaque qui règne autour du football turc. Si son équipe, troisième de Süper Ligue et 21e de la phase de ligue de C3, semble encore se chercher, lui pourrait bien quitter le navire si le poste qu’il brigue s’offrait à lui.

Un quatrième club en Premier League ?

Après Chelsea, Manchester United et Tottenham, The Guardian révèle que le Special One viserait en effet le poste d’entraîneur de Newcastle, sa meilleure chance de revenir en Angleterre. Malgré une victoire contre Arsenal le week-end dernier (1-0), l’avenir d’Eddie Howe resterait incertain dans le Tyne and Wear, alors que son équipe occupe une décevante 11e place de Premier League, bien loin des objectifs club, appelé à concurrencer les cadors du championnat depuis le rachat des Saoudiens.

The Guardian avance même que le contact serait maintenu depuis plusieurs mois entre Mourinho et des intermédiaires, afin d’être tenu informé de l’évolution de la situation de Howe à Newcastle. En mars lors du Grand Prix d’Arabie saoudite, le Portugais avait même rencontré à titre personnel le président du club, Yasir al-Rumayyan, avec qui il entretient d’excellentes relations et échange continuellement depuis. Ces derniers mois, José Mourinho avait fréquemment été lié au royaume saoudien, et s’il avait révélé avoir refusé plusieurs offres, la prochaine, peut-être pour occuper le banc de Newcastle, pourrait cette fois être la bonne.