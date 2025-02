Serie A : portée par un Kolo Muani XXL, la Juventus Turin s’offre Côme

Ce vendredi, Côme recevait la Juventus Turin en ouverture de la 24e journée de Serie A. En forme depuis l’arrivée de Randal Kolo Muani, la Vieille Dame faisait face à une escouade en difficulté malgré un gros mercato d’hiver. Pourtant, ce sont les locaux qui ont réalisé la meilleure entame de match en multipliant les grosses occasions sans faire plier la bonne défense turinoise (6e, 11e, 23e). Sur sa première occasion, la Juve faisait mouche. En grande forme, Randal Kolo Muani était envoyé dans la profondeur. Sans hésiter, le joueur prêté par le PSG a dribblé son adversaire avant d’envoyer un missile dans la lucarne gauche de Butez (0-1, 35e).

La suite après cette publicité

Volontaires malgré cette ouverture du score frustrante, Côme a réagi avant la pause quand Assane Diao a trompé Di Gregorio de la tête (1-1, 45+1e). Au retour des vestiaires, Côme a continué de se procurer plus d’occasions (46e, 55e), mais c’est finalement la Juventus qui a fait la différence en fin de match. Coupable d’une sortie dangereuse sur Gatti, le gardien français a été trompé par Kolo Muani qui a donné la victoire à la Juve en inscrivant son cinquième but en trois matches sur penalty (1-2, 89e). Avec ce succès précieux et poussif, les Piémontais grimpent à la 4e place au classement. De son côté, les Comasques ont été mal payés et restent 15es.