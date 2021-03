Portugal : João Palhinha, l'autre trésor du Sporting CP

La suite après cette publicité

Le Sporting CP regorge décidément de talents. Après avoir vendu Bruno Fernandes à Manchester United, le club lisboète, leader incontesté de Liga NOS, possède trois autres pépites : Nuno Mendes, Pedro Pote et João Palhinha. À 25 ans, ce dernier a d’ailleurs fêté ses premières sélections avec le Portugal durant cette trêve internationale. Un joyeux moment conclu par son premier but inscrit avec la Seleção des quinas hier soir face au Luxembourg (3-1). Des moments qu’il n’oubliera pas de sitôt.

« C'était très excitant d'avoir marqué mon premier but. C'était un moment très spécial, surtout avec ce groupe d'une telle qualité. C'est un mélange d'émotions. Face à l'Azerbaïdjan, c'était très important parce que c’était ma première cape. Maintenant, je suis content du but, mais je suis encore plus content de la victoire », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre à la chaîne lusitanienne RTP. Ému, Palhinha a ensuite avoué qu’il ne s’attendait pas à voir sa carrière prendre un tel tournant.

Courtisé par Guardiola

« Je fais simplement mon travail. Il y a un an, je ne pensais pas pouvoir être ici. Je suis très content, j’ai franchi des étapes tout au long de ma carrière. Je vais toujours donner le meilleur de moi-même. Je suis très fier de faire partie de ce groupe. Est-ce que c’est le meilleur moment de ma carrière ? C’est possible, mais je pense que le meilleur est à venir. » Prêté au Sporting Braga en 2018/2019 et en 2019/2020, le natif de Lisbonne peut être ravi du travail accompli. Car celui qui avait à l’époque tapé dans l’oeil du LOSC, mais aussi de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille, semble promis à un avenir radieux.

A Bola indique par exemple que Pep Guardiola l’a mis dans sa liste des remplaçants potentiels de Fernandinho. Amateur de talents portugais (Bernardo Silva, Ruben Dias, João Cancelo), l’Espagnol devra toutefois sortir un gros chèque. Après avoir prolongé son joueur jusqu’en 2025 en octobre dernier, le Sporting CP a aussi fait passer sa clause libératoire de 45 à 60 M€. Après s’être rempli les poches grâce au transfert de Bruno Fernandes, les Leões peuvent se frotter les mains avec Palhinha. Et dire que Record nous apprend aujourd’hui que le club portugais avait failli vendre son joueur lors du dernier mercato estival contre seulement 12 M€…