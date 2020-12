L'échange sympa entre Rio Ferdinand et Presnel Kimpembe sur son tacle salvateur à Lille

La suite après cette publicité

L'image a marqué les observateurs de la Ligue 1. Le tacle salvateur de Presnel Kimpembe, seul face à quatre Lillois, dimanche soir (0-0, 16e journée), a même traversé les frontières. Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre, a salué le geste du défenseur central du Paris SG de 25 ans.

Bien joué, monsieur, a gazouillé le désormais consultant pour la télévision anglaise. Un message auquel l'international tricolore (13 sélections) a répondu : «merci monsieur. Venant de vous, cela veut dire beaucoup pour moi ». Respect.

Thank you sir 🙌🏽 coming from you that means A LOT to me