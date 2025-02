Real Madrid : Jude Bellingham présente ses excuses après son expulsion

Expulsé après seulement 39 minutes lors de la rencontre entre le Real Madrid et Osasuna ce samedi, Jude Bellingham est au coeur de la tourmente, lui à qui il est reproché d’avoir tenu des propos insultants envers l’arbitre de la rencontre, monsieur Munuera. Sur Instagram, l’international anglais s’est exprimé pour la première fois depuis la rencontre : «Assez parlé du malentendu, je voulais juste m’excuser une nouvelle fois d’avoir laissé mes coéquipiers dans cette situation difficile. Je veux aussi remercier les supporters pour leur soutien et leur compréhension. On se voit mercredi à la maison !»

Un carton rouge que Bellingham considère donc comme un malentendu, et sur lequel il ne veut pas s’attarder. Après 181 matches de championnat chez les professionnels à seulement 21 ans, il s’agit du troisième carton rouge recu par l’ancien joueur de Dortmund et Birmingham, le deuxième sous le maillot de Madrid.