Al-Nassr : la terrible stat de CR7 en Arabie saoudite

Arrivé en Arabie saoudite à l’hiver 2022 en provenance de Manchester United après avoir signé un contrat de deux ans et demi d’une valeur de plusieurs millions de dollars, Cristiano Ronaldo (39 ans) évolue, aujourd’hui, sous les couleurs d’Al-Nassr, deuxième de Saudi Pro League.

Si le Portugais affiche des statistiques très honorables depuis le début de la saison avec 30 buts et 11 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues, le site spécialisé 'Sofascore’ rappelle cependant que le quintuple Ballon d’Or occupe actuellement la première place des joueurs qui ratent le plus d’occasions… En effet, l’ancien joueur du Real Madrid a manqué 20 occasions cette saison. Derrière lui, on retrouve l’attaquant serbe d’Al Hilal, Alexander Mitrovic, avec 19 ratés. Le podium est complété par la star d’Al-Ettifaq, Moussa Dembélé et ses 15 situations manquées.