Accord Lens - Man City pour Abdukodir Khusanov

Abdukodir Khusanov va bel et bien être un joueur de Manchester City. Comme nous l’avons évoqué, une offre de 50 M€ a été envoyée au RC Lens ces dernières heures par le club anglais. Un montant qui colle parfaitement aux attentes du board artésien, alors que le joueur et son entourage ont été séduits par les arguments des Cityzens.

Ces dernières heures, les discussions entre les deux clubs ont évolués positivement et un accord a été trouvé autour de 40 M€ de part fixe et 10 M€ de bonus. Khusanov devrait signer un contrat jusqu’en 2029 avec les Champions d’Angleterre en titre, avec une année en option. La visite médicale aura lieu dans les prochains jours et le transfert a de grandes chances d’être officialisé en début de semaine prochaine. La plus grosse vente de l’histoire du RC Lens pour le joueur ouzbek, acheté 100 000 euros en juillet 2023 au club biélorusse de l’Energetik-BGU.