Manchester City quasiment d’accord avec Lens pour Khusanov !

Tout va beaucoup trop vite pour Abdukodir Khusanov. Après quelques mois d’adaptation, le roc défensif ouzbek, recruté pour 100 000 € durant l’été 2023, a été propulsé titulaire l’été dernier sous l’égide de Will Still. Rapidement, le défenseur lensois est devenu incontournable, tant au sein du club artésien que dans la plupart des indicateurs des scouts européens où son nom ressortait quasiment en premier sur chaque rapport.

Rien d’étonnant donc à voir une quinzaine de clubs européens venir aux renseignements depuis plusieurs mois. Mais la bascule s’est opérée à l’automne quand le directeur sportif du RC Lens a donné un mandat exclusif à Jorge Mendes pour trouver une porte de sortie à la plus belle valeur marchande du club nordiste. Après avoir tâté le terrain avec le PSG fin novembre, c’est auprès du Real Madrid et de Manchester City que l’insatiable super agent portugais a fait le job.

Une offre de 50 M€ devrait permettre à Manchester City de rafler la mise

À Lens, et comme l’a d’ailleurs évoqué Pierre Dréossi le week-end dernier, une vente de Khusanov est nécessaire pour renflouer les caisses et dégager une plus-value quasiment jamais vue en Ligue 1 ces dernières saisons. Ces dernières heures, le club anglais, qui avait déjà rencontré la semaine dernière Jorge Mendes et le RC Lens en présence du père du joueur Khikmatzhon Khoshimov et de son agent Khasbiullin Gairat, a décidé de passer la seconde en parallèle des dossiers Marmoush (l’attaquant de Francfort qui tient déjà un accord avec City) et du défenseur brésilien de Palmeiras Vitor Reis.

Selon nos informations, une offre de 50 M€ a été envoyée au RC Lens ces dernières heures par le club anglais. Un montant qui colle parfaitement aux attentes du board artésien, qui va pouvoir aborder d’une manière plus sereine les prochains mois. De son côté, le joueur et son entourage, qui ont toujours clamé qu’ils voulaient privilégier l’aspect sportif à l’aspect financier, ont été séduits par les arguments des Cityzens malgré l’absence de discussion entre Khusanov et Pep Guardiola. Les prochaines heures s’annoncent donc décisives dans ce dossier. Mais en l’absence de concurrence, on voit mal, sauf arrivée d’une surenchère de dernière minute, ce qui pourrait empêcher Abdukodir Khusanov de rejoindre Manchester City cet hiver.