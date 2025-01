L’énorme mise au point du RC Lens sur Brice Samba et Abdukodir Khusanov !

Le RC Lens anime clairement l’actualité des transferts ces derniers jours. Il faut dire que le club du Nord de la France a plusieurs dossiers chauds à gérer à commencer par celui de Brice Samba. Le capitaine lensois a surpris son monde en demandant à sa direction de quitter le club après un intérêt de Jorge Sampaoli et Rennes. Mais après plusieurs jours de négociations et alors que Will Still avait confirmé son départ en conférence de presse, la situation n’a pas avancé et certains médias annonçaient ainsi que le deal avait capoté. Si ce n’est pas le cas, l’international français est toujours lensois pour le moment mais a été écarté du groupe pour le match face à Toulouse.

La direction lensoise cherche activement un nouveau numéro un et a exploré plusieurs pistes. Ce dimanche, au micro de DAZN, le directeur général Pierre Dréossi est venu faire une très grosse mise au point sur le dossier de l’ancien gardien de l’OM. Et il a également fait une très grosse annonce sur le mercato lensois qui ne devrait pas plaire à tout le monde. «Brice Samba a été annoncé partant. Après ce qui est annoncé n’est pas de la responsabilité du RC Lens. Deux trois petites précisions. Brice est venu me voir fin d’année pour me dire que son souhait était de partir. On était un peu étonné, mais bon. Ça s’est passé comme ça. On a été contacté par Rennes et on est en négociations. Les négociations se sont un peu, pas stoppées, mais crispées. Mais on est toujours en négociations. Si elles se terminent, il partira, sinon non. Comme tous les transferts. Il y a beaucoup trop de rumeurs sur ce dossier. Ce sont des longues négociations, une dizaine de jours, mais il n’y a pas d’accord. J’espère ou pas d’ailleurs qu’on trouve un accord. En tout cas, j’espère une fin de négociations pour savoir s’il partira ou pas», a-t-il d’abord lancé.

Khusanov va bien partir

Le patron du RC Lens a aussi confirmé que Brice Samba ne serait plus le numéro un du RC Lens même s’il restait puisque la cellule de recrutement espère boucler, en plus des profils offensifs, un gardien dans les prochains jours. Prochain gardien qui ne sera pas Jean Butez qui était tout proche de signer son contrat il y a encore quelques jours. «La situation de Brice Samba n’est pas floue. On a anticipé le départ de Brice, il y a de grandes chances que dans quelques jours un gardien arrive pour être prêt à toute éventualité. Jean Butez ? Non non. Un gardien arrivera, et il arrivera s’il doit arriver dans les prochains jours. Il y a des choses que la direction sportive est en train de mettre en place. J’espère que dans les jours qui arrivent, le RC Lens se renforcera de manière offensive. C’était anticipé et prévu.»

Enfin Pierre Dréossi a aussi abordé le sujet du défenseur Abdukodir Khusanov. Véritable sensation de ce début de saison, l’international ouzbek est assurément l’un des meilleurs défenseurs du championnat. Du haut de ses 20 ans, celui qui a rejoint Lens à l’été 2023 pour 100 000 euros, va bien quitter le club dès cet hiver. C’est en tout cas ce qu’a confirmé le directeur général lensois qui a expliqué que sa vente allait surtout permettre au club de revenir à l’équilibre même s’il n’a pas voulu trop vendre la mèche. «Lens ne va pas revoir ses ambitions. On veut être européen, on a la capacité et on l’aura. Dans tous clubs, il y a des départs, Brice partira peut-être. Khusanov partira, il n’y a pas eu de belles offres encore. Il y aura des départs, mais aussi des arrivées. On aura un effectif largement suffisant en qualité pour chercher l’Europe. Et offensivement, on va tout faire pour se renforcer. On a la meilleure défense du championnat. Alors c’est vrai que si Khusanov part… Mais on a encore beaucoup d’atouts présents dans notre club. Avec les nouvelles arrivées, nous serons plus armés pour le championnat. Khusanov, s’il doit partir, c’est surtout pour retrouver un équilibre économique. L’équilibre de l’équipe. J’espère qu’avec sa vente, on retrouvera un niveau qui correspond au RC Lens». Voilà qui est clair. S’il a tenu à rassurer les supporters en expliquant que Lens allait rester ambitieux, Pierre Dréossi a surtout confirmé que le club allait perdre deux gros éléments de ce début de saison. Il va falloir avoir des idées pour trouver des remplaçants rapidement compétitifs.