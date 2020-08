FC Barcelone : le terrible bilan d'Éric Abidal

C'est fini pour Abidal à Barcelone. Pourtant, les premières informations publiées en Catalogne dans la journée de lundi indiquaient que le Français n'était pas en danger, et que Quique Setién allait être la première (et peut-être seule) victime du fiasco européen. Le communiqué du FC Barcelone annonçant le départ du coach espagnol expliquait d'ailleurs, de façon plus ou moins implicite, que la direction sportive n'allait pas être remaniée pour l'instant. Mais ce mardi, aux alentours de 16h, le deuxième de la dernière édition de la Liga a annoncé le départ de l'ancien défenseur.

La suite après cette publicité

Selon ce qui se dit dans la presse locale, c'est l'ancien international tricolore qui a pris la décision de faire ses valises, estimant que c'était la meilleure solution pour le club. Quoi qu'il en soit, et ce alors qu'il était très apprécié lorsqu'il défendait la tunique blaugrana, le Français ne va pas laisser un glorieux souvenir après son passage dans les bureaux du club. Secrétaire technique depuis 2018, dans un premier temps sous les ordres de Pep Segura, puis sans véritable supérieur hiérarchique depuis l'été 2019, le bilan d'Abidal est effectivement assez médiocre. Sur le mercato tout d'abord, où les joueurs arrivés sous son mandat ont, pour beaucoup, échoué.

Quel a été le grand coup d'Abidal ?

S'il est compliqué de vraiment savoir qui est à l'origine de chaque recrue - les plus médiatiques comme Griezmann ou De Jong sont généralement à l'initiative de la présidence - certains cas directement gérés par Abidal sont difficiles à comprendre. Si certains lui attribuent l'arrivée de Clément Lenglet, elle était en réalité déjà bouclée par son prédécesseur Robert Fernandez. En revanche, c'est lui qui était aux manettes dans l'opération Todibo. Une gestion qui laisse pantois, puisque l'ancien Toulousain n'est jamais vraiment entré dans les plans du club malgré de belles choses montrées lorsqu'il a eu sa chance, et certains estiment qu'il s'agit d'une recrue réalisée pour faire du trading et remplir les caisses du club. Malcom, Kevin Prince-Boateng ou Junior Firpo sont d'autres joueurs recrutés par ses soins ou avec son feu vert du moins.

Le choix Braithwaite lors du dernier mercato hivernal a aussi fait grincer des dents. Sur de nombreux dossiers où il aurait pu faire jouer son réseau et son statut de joueur réputé en France, il a été dépassé par d'autres clubs. Ce fut le cas pour Ferland Mendy par exemple, qui a terminé chez le rival et ennemi juré madrilène. Au final, même si son règne n'aura pas été spécialement long, il n'y a aucune recrue estampillée Abidal qui aura réussi. Pour le moment du moins. Il n'a pas réussi à rapatrier Neymar, tout comme il n'a pas été en mesure de renouveler l'effectif en se séparant de certains cadres vieillissants. Résultat, l'équipe souffrait de nombreuses lacunes à certains postes clés, notamment les couloirs, tant en défense qu'en attaque, où des latéraux et des ailiers de top niveau font clairement défaut.

Une relation difficile avec l'effectif

Certains médias catalans ont cependant parfois indiqué que le Français n'a pas vraiment eu les pleins pouvoirs sur le côté sportif, et qu'il a aussi eu une marge de manœuvre assez réduite sur le mercato en raison des soucis financiers connus par le club depuis des années déjà. L'hiver dernier, il a aussi dû gérer le remplacement d'Ernesto Valverde, et il n'avait alors pas réussi à convaincre ses premières options, Xavi Hernandez, Ronald Koeman ou Mauricio Pochettino, et avait donc, un peu par défaut, choisi Quique Setién. Surtout, au-delà des différentes problématiques liées à son poste, il a fait parler de lui à cause de sa mauvaise relation avec les cadres du vestiaire, à commencer par Lionel Messi. L'Argentin l'avait notamment allumé sur les réseaux sociaux après des déclarations laissant entendre que c'est l'effectif qui était derrière la décision de se séparer de Valverde, et il y aurait eu des scènes de tension lorsque les deux hommes se sont retrouvés face à face par la suite. Du presque jamais vu dans un club d'un tel calibre.

Mais Abidal est-il responsable de tous les maux récents du FC Barcelone ? Clairement pas, puisqu'au final, il a aussi été un fusible et un bouclier utilisés par Josep Maria Bartomeu pour se protéger des critiques autour de sa gestion douteuse du club catalan. La partie visible d'un projet à la dérive en somme, et un paratonnerre parfait pour la direction qui au final prenait la plupart des décisions majeures. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il aurait décidé de jeter l'éponge. Les problèmes du club vont bien au-delà de simples mauvais choix sur le mercato, ou d'une relation froide avec les tauliers de l'effectif. Mais il faut souligner qu'il n'a pas été en mesure de contribuer à maintenir le navire à flot, et il quitte donc le Camp Nou par la petite porte, alors que son retour au club avait suscité beaucoup d'espoirs il y a deux ans...