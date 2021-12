Tottenham : Antonio Conte dézingue la Premier League

La suite après cette publicité

Comme chaque année, pendant les fêtes de fin d'année, le football continue de l'autre côté de la Manche. En Premier League, tout le monde attend le fameux Boxing Day après avoir fêté Noël, et les amateurs de ballon rond vont pouvoir se régaler ce dimanche avec des matches de la 19e journée. Mais pas tous car avec l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 en Angleterre et dans plusieurs clubs du Championnat, la Premier League a déjà décidé de reporter trois rencontres : Liverpool-Leeds, Wolves-Watford et Burnley-Everton.

Du coup, l'organisation a tenu plusieurs réunions cette semaine avec les managers des clubs anglais pour évoquer l'avenir et faire le point sur la situation sanitaire. Après un entretien lundi, une autre réunion a eu lieu ce jeudi et la Premier League n'a pas l'intention de reporter toute la journée du Boxing Day, qui tourne cependant au fiasco. Et tout ce bazar énerve notamment Antonio Conte. Après le coup de gueule de Pep Guardiola, le coach de Tottenham a chargé la PL avant le match de son équipe contre Crystal Palace.

«C'était comme parler à un mur»

«Si la réunion était une perte de temps ? Je pense que oui. Hier (jeudi, NDLR), c'était comme parler à un mur et pour cette raison, je préfère aussi ne pas m'étendre sur le sujet», a d'abord envoyé le coach italien comme le rapporte BBC Sport. Mais Antonio Conte ne s'est pas arrêté là : «si je dois être honnête, c'était une réunion où nous avons essayé de parler et certains entraîneurs ont essayé de parler, de demander des solutions mais je pense que tout a été décidé (en avance).»

Drôle d'ambiance donc pendant cette réunion et selon le média britannique, Antonio Conte n'a pas dit un mot pendant celle-ci. Et ce dernier ne voulait peut-être pas échangé avec un «mur» : «parce que quand vous avez un mur en face de vous, vous pouvez parler et demander ce que vous voulez mais chaque décision a été prise.» Pour rappel, la PL a décidé que si un club dispose de 13 joueurs plus un gardien, il devra jouer même s'il a de nombreux cas de Covid-19.