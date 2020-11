LdN : l'équipe de France dispose du Portugal et participera au Final Four

Dans le cadre de la cinquième journée de Ligue des Nations, l'équipe de France avait rendez-vous avec le Portugal ce samedi soir à l'Estádio da Luz de Lisbonne (Ligue 1, groupe 3). Battus par la Finlande en amical mercredi, les Bleus de Didier Deschamps devaient se reprendre. Surtout, il fallait battre la sélection portugaise pour prendre la tête de la poule et valider son billet pour le prochain Final Four de la compétition.

Dans le premier acte, et ce malgré plusieurs occasions tricolores, le tableau d'affichage ne changeait pas. Mais en seconde période, les champions du Monde trouvaient la faille avant l'heure de jeu. Sur une frappe de Rabiot repoussée par Rui Patricio, N'Golo Kanté surgissait et marquait dans le but vide (54e, 0-1). Les Portugais ne revenaient pas. Vainqueurs, les Bleus verrouillaient la première place du groupe et obtenaient leur billet pour la phase finale.