Manchester City inquiète vraiment l’Angleterre

Leader de Premier League avec 4 victoires en 4 matches, vainqueur du Community Shield face à Chelsea, mais accroché (0-0) par l’Inter Milan, il n’en fallait pas plus à la presse anglaise pour s’inquiéter pour Manchester City. La formation de Pep Guardiola est partie sur les mêmes bases que lors des dernières saisons et pourtant, l’équipe semble loin de faire l’unanimité et interroge même. Ce mardi soir, face à l’Inter Milan, les Cityzens n’ont pas semblé très inspirés et ont concédé plusieurs grosses occasions. Il a fallu un grand Ederson pour sauver Pep Guardiola d’une première défaite à domicile en phase de poules de C1 depuis sa prise de fonction en 2016.

Dans cette rencontre, Manchester City a montré quelques largesses défensives et des écarts au niveau tactique. Et cela n’est pas passé inaperçu, loin de là. Après la rencontre le Manchester Evening a même été très clair : «les joueurs de Manchester City s’écartent des consignes de Pep Guardiola». Le média spécialisé raconte notamment plusieurs scènes pendant la rencontre où Pep Guardiola a pesté contre le choix de ses joueurs et leur volonté de jouer plus vite vers l’avant. C’est le cas d’Ederson, qui, agacé par la longue phase de possession des siens, avait décidé d’envoyer un long dégagement vers Haaland (le ballon sera perdu dans la foulée). De quoi provoquer la colère de Pep Guardiola au bord du terrain.

Des joueurs déjà fatigués

Le coach espagnol a aussi été contrarié tactiquement par ce qu’a proposé Simone Inzaghi. Auteur de 9 buts en 4 rencontres, Erling Haaland n’a, par exemple, pas trouvé la faille dans ce match et il a été muselé parfaitement par la défense interiste. L’occasion manquée pour lui de devenir le premier joueur à atteindre les 100 buts en club aussi rapidement (le record reste à Cristiano Ronaldo avec 100 buts sur ses 105 premiers matches avec le Real Madrid). En conférence de presse, Guardiola a rapidement été agacé par une question sur l’inefficacité d’Haaland. Au point d’interrompre le journaliste pour répondre. « Il y avait six joueurs autour de lui. Six. Trois derrière, trois devant. C’est comme ça qu’ils l’ont tenu à l’écart du jeu. Cela rend la tâche difficile pour n’importe quel joueur. Acerbi, Bastoni étaient à cinq mètres de lui, Calhanoglou, Zielinski devant lui. C’est difficile.»

Si The Sun parle d’un nul ennuyeux, le tabloïd anglais évoque surtout le calendrier démentiel de Manchester City. Et c’est justement ça qui inquiète au pays. Alors que plusieurs joueurs du club sont montés au créneau pour se plaindre du calendrier (Rodri, Akanji, De Bruyne, Gundogan), rien n’a changé et les joueurs commencent à être sérieusement impactés sur l’aspect physique. «Cela peut paraître idiot au vu de l’excellent début de saison des Blues, mais une performance d’une équipe qui semble avoir 50 matchs dans les jambes au lieu de cinq n’est pas une préparation idéale pour le match de Premier League de dimanche contre Arsenal» explique même le Manchester Evening. Le Daily Mail explique aussi qu’en interne, plusieurs joueurs ont expliqué à leur staff avoir eu du mal à récupérer pendant le match. Pas de quoi rassurer avant les grosses échéances. Malgré un effectif assez impressionnant, Manchester City semble être pris dans un rythme infernal et la moindre baisse de régime profitera à la concurrence. Pep Guardiola a du souci à se faire…