La LFP désigne les nouveaux membres de son Conseil d'Administration

Le nouveau visage du Conseil d'Administration de la Ligue de Football Professionnel est connu. L'Assemblée Générale de la Ligue s'est réunie ce lundi afin d'élire et de désigner les nouveaux membres de son CA. La grande nouveauté réside en l'apparition de Foot Unis, la nouvelle organisation représentative des clubs professionnels tant attendue et née de la fusion entre le syndicat Première Ligue et l'UCPF.

Laurent Nicollin (président du Montpellier Hérault SC) et Christian Leca (président de l'AC Ajaccio) siègeront au CA de la LFP, respectivement en tant que président et vice-président de Foot Unis. Jean-Michel Aulas y fait lui son retour en tant que représentant de la FFF et remplace Michel Denisot. À noter que Bernard Caïazzo (AS Saint-Étienne) a été élu parmi les représentants des clubs de L1 à la place de son homologue montpelliérain, et que Max Marty (Grenoble) prend la place laissée libre par Francis Graille (AJ Auxerre) parmi les représentants des écuries de L2.