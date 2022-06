Mercato PSG : 5 clubs lorgnent Colin Dagba

La suite après cette publicité

Officiellement intronisé ce vendredi, Luis Campos n’a pas attendu longtemps pour se mettre au travail. Le nouveau conseiller football du club, en charge de l’équipe première, dessine depuis plusieurs jours les contours de l’effectif de la saison prochaine. Si le nouvel homme fort du PSG songe au recrutement de nouveaux joueurs pour renforcer l'effectif, il s'active également pour vendre. L'un des premiers dossiers à gérer se nomme Colin Dagba. Le latéral droit formé à Boulogne et arrivé très jeune au PSG et, après des débuts prometteurs, est aujourd’hui en quête de plus de temps de jeu.

Cet hiver, le parisien avait prévu de partir en prêt durant six mois à Majorque (un club qui pourait revenir à la charge), mais Leonardo, l'ancien directeur sportif parisien, avait bloqué son départ. Lui promettant d'ailleurs une place de doublure derrière Achraf Hakimi, et un temps de jeu plus conséquent avec le départ du marocain à la CAN. Très peu utilisé, contrairement à la saison passée où il a participé à 33 rencontres toutes compétitions confondues (1 but, 2 passes décisives), le latéral droit parisien, sous contrat jusqu'en juin 2024, représente une belle opportunité pour les clubs.

Des clubs allemands, espagnols et anglais sur le coup pour Dagba

Si en janvier, Paris a donc refusé de le laisser partir (malgré un intérêt de Saint-Étienne Majorque et Venise), ce n'est plus le cas aujourd'hui d'autant que cinq clubs s'intéressent à lui. En Ligue 1 tout d'abord, puisque Strasbourg le suit avec attention. Des premiers contacts ont d'ailleurs été amorcés.

Mais c'est l'étranger que cela bouge le plus pour Dagba, représenté depuis quelques mois par Pini Zahavi. Selon nos informations, Vllarreal en Liga, l'Eintracht Francfort et Mayence en Bundesliga et Leeds United en Angleterre sont séduits par les qualités du latéral droit du PSG. Quatre clubs qui ont largement moyen de satisfaire autant le club parisien que le joueur au niveau financier et même sportif. Une chose est sûre, les prochains jours s'annoncent chaud.